Country im Zentralcafé: J.P. Harris in Nürnberg

Der Tagestipp für Mittwoch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - J.P. Harris kommt Anfang der 1980er Jahre in Alabama zur Welt und komponiert klassischen Country-Sound. Gleich seine erste Scheibe wird zum besten Country-Album des Jahres 2012 gekürt. Am Mittwoch kommt der US-Amerikaner gemeinsam mit seiner Backing-Band The Tough Choices ins Zentralcafé.

