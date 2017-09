Das schönste Foto vom District Ride: Stimmen Sie ab!

Den Gewinnern winkt ein Merchandise-Paket mit District Ride-Kappe und T-Shirt - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Unzählige tolle Aufnahmen von spektakulären Stunts beim District Ride 2017 haben uns erreicht. Sie haben nun die Qual der Wahl: Welches ist die schönste Aufnahme? Hier können Sie abstimmen!

Wir haben Sie aufgerufen, uns das schönste Foto vom District Ride 2017 zu schicken. Und das haben Sie getan - sogar so zahlreich, dass die Redaktion aufgrund der vielen Zuschriften bereits eine Vorauswahl der 20 besten Motive treffen musste.

Noch bis Montag, 11. September um 24 Uhr können Sie jetzt Ihrem Favoriten Ihre Stimme geben. Jeweils der erste und der zweite Platz erhalten von uns ein Merchandise-Paket mit District Ride-Kappe und T-Shirt.

Hier können Sie abstimmen:

Abstimmung

