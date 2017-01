Davy Jones & The Crawlers From Venus im E-Werk

Der Tagestipp für Sonntag - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Davy Jones & The Crawlers From Venus sind eine Band, die den musikalischen Ergüssen des vor knapp einem Jahr verstorbenen Sängers David Bowie huldigt. So liefert die Gruppe Antworten auf Fragen wie, ob es Leben auf dem Mars gibt und was es mit Major Tom auf sich hat. Die Formation steht am Sonntag, 8. Januar, auf der E-Werk-Bühne. Start: 20 Uhr.

nb