Denglischer Sarkasmus: Johnny Armstrong im Gutmann

Unser Tagestipp für Freitag - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - Aus dem rauen Norden Englands stammt der bärtige Comedian Johnny Armstrong, der seine sarkastischen Gags in deutscher Sprache vorträgt. Am Freitag tritt der inzwischen in Berlin lebende Humorist im Gutmann auf. Um 20 Uhr geht's los.

nb