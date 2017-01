Der Herr Polaris mit Gitarrenklängen im Stereo

NÜRNBERG - Der Herr Polaris heißt eigentlich Bruno Tenschert. Mit einer Gitarre behängt komponiert er all seine Lieder, die von alltäglichen Situationen handeln. Weil er das recht gut kann, will man ihm sehr gerne dabei zuhören. Am Donnerstag, 12. Januar, kommt der Augsburger ins Stereo. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

nb