Der Meister der Parodie: Wolfgang Krebs in der Kulturfabrik

Der Tagestipp für Samstag - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Wolfgang Krebs versteht es nicht nur, die Stimmen von Seehofer, Stoiber und Söder originalgetreu wiederzugeben. Ihm gelingt es überdies, deren Mimik, Gestik und Aussehen vollständig zu übernehmen. Am Samstag, am Abend vor der Bundestagswahl, präsentiert er in der Roth seine Watschenbaumgala.

nb