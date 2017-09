Des is leiwand: Voodoo Jürgens spielt im E-Werk

Der Tagestipp für Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Melancholischer Austro-Pop aus Wien macht im E-Werk Halt: Voodoo Jürgens ist am Dienstag zu Gast in Franken und präsentiert in Erlangen seine humorigen Texte gepaart mit schönstem Wiener Schmäh.

