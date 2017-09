Was war das ein nervenaufreibendes Finale beim District Ride 2017 in Nürnberg! Nicholi Rogatkin gewinnt die fünfte Auflage des Slopestyle-Wettbewerbs vor dem Schweden Emil Johansson und dem Polen Szymon Godziek. Zehntausende Zuschauer säumten auch dieses Jahr die Strecke und feuerten die Profis an. Der einzige deutsche Fahrer bei den Finalläufen war Erik Fedko. © Andreas Franke