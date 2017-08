Bei Regen wird der Zeitplan beim District Ride geändert

Veranstalter hat mehrere Optionen für das Wochenende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Wettervorhersage für Nürnberg spielt dem District Ride nicht unbedingt in die Hände. Bei Regen ist der Kurs durch die Nürnberger Altstadt für die Profis nicht oder nur schwer befahrbar. Der Veranstalter Red Bull hat dafür einen "Notfallplan" in der Tasche - Sportdirektor Tarek Rasouli verrät die Details.

Nürnberg steht Kopf am Wochenende - so denn das Wetter mitspielt. © Herbert Liedel



Ausgerechnet zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September zeigt sich das Wetter in Nürnberg alles andere als gemütlich. Temperaturen um die 16 Grad und Regen sind für den Freitag vorausgesagt. Etwas besser sieht es für den Samstag aus, an dem die Finalläufe stattfinden.

Für den Veranstalter und die Fahrer wäre insbesondere der Regen fatal. Die Hindernisse sind dann unbefahrbar, das Kopfsteinpflaster gefährlich rutschig.

Für den Fall, dass die Qualifikationsläufe und der Best Trick Contest am Freitagabend ins Wasser fallen, hat der Veranstalter einen Notfallplan: "Wir werden versuchen, so viel wie möglich auf Samstag zu verschieben", sagt Renndirektor Tarek Rasouli gegenüber nordbayern.de. Im schlimmsten Fall wird es am Samstag nur einen Finallauf geben. Dann mit allen 20 Fahrern.

Regulär würden am Samstag nur die besten zehn Fahrer aus den Qualifikationsläufen vom Freitag fahren. Doch bisher hält der Veranstalter Red Bull an seinem Zeitplan fest. "Wir haben natürlich verschiedene Optionen, doch Entscheidungen treffen wir erst zu Beginn der Veranstaltung, wenn wir sehen, was das Wetter genau macht", sagt Rasouli. Red Bull informiert alle Fans der Veranstaltung auf seiner Facebookseite sowie der Webseite, ob der Zeitplan geändert wird.

Gutes Wetter ist jetzt vor allem am Donnerstag, dem Trainingstag, essentiell. "Das Training ist enorm wichtig für die Fahrer". Denn die Sicherheit für die Fahrer steht für Red Bull an erster Stelle.