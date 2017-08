Das ist der Zeitplan zum District Ride 2017 in Nürnberg

Weltelite des Slopestyle kämpft am 1. und 2. September um Punkte - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Die 20 besten Slopestyle-Mountainbiker der Welt stellen am 1. und 2. September die Nürnberger Altstadt auf den Kopf. Den Zeitplan und die Streckenführung des Red Bull District Ride finden Sie hier in der Übersicht.

Bald ist es soweit: 20 Weltklasse-Slopestyle-Athleten messen sich am 1. und 2. September in der Nürnberger Altstadt und müssen den von Martin Söderström designten Kurs mit waghalsigen Sprüngen und Tricks überwinden, um die siebenköpfige Jury und zehntausende Fans zu überzeugen. Und die Strecke hat es auch in diesem Jahr in sich:

Falls das Video nicht angezeigt wird, dann klicken Sie hier.

Hier finden Sie eine Übersichtskarte der Strecke

Donnerstag, 31. August 2017

Vormittag und Nachmittag: Trainingsläufe der Fahrer in den Zonen 1, 2, 3, 4 und 5 - vermutlich hat man in dieser Zeit die beste Aussicht auf die Fahrer und ihr Können und kann auch mal mit ihnen sprechen.

Freitag, 1. September 2017

Vormittag: Es stehen wieder Trainingsläufe auf dem kompletten Kurs an.

Nachmittag: Qualifikationsläufe - diese werden nicht per Livestream übertragen. Um sie zu sehen, muss man also vor Ort sein. Bei den beiden Läufen gehen 20 Fahrer an den Start. Der bessere der beiden Läufe geht jeweils in die Wertung ein. Nur die zehn besten Fahrer der Qualifikationsläufe starten am Samstag in den Finalläufen.

+++ Diese Fahrer nehmen am District Ride 2017 teil. +++

18.15 - 19.15 Uhr: Best Trick Contest auf dem Hauptmarkt - alle Fahrer können auf dem großen Abschlusssprung ihre besten Tricks zeigen. Der Contest ist für die Profis freiwillig und die Tricks fließen nicht in die Gesamtwertung am Samstag ein. Beim letzten District Ride 2014 zeigte Szymon Godziek hier zum ersten Mal einen Tsunami Backflip auf dem Mountainbike und gewann ein hohes Preisgeld als Gewinner des Best Trick Contest.

19.15 - 19.25 Uhr: Siegerehrung Best Trick Contest

Bilderstrecke zum Thema District Ride 2017: Über diese Hindernisse müssen die Athleten Bereits zum fünften Mal findet der Red Bull District Ride in Nürnberg statt. Und auch in diesem Jahr hat es der Kurs in sich! 20 Weltklasse Slopestyle-Athleten müssen den von Martin Söderström designten Kurs überwinden und die siebenköpfige Jury überzeugen.



Samstag, 2. September 2017

Ab Vormittag - ca. 15 Uhr: Trainingsläufe der zehn besten Fahrer aus den Qualifikationsläufen

15.15 - 16.10 Uhr: Erster Finallauf

16.15 - 17.10 Uhr: Zweiter Finallauf

17.15 - 17.20 Uhr: Siegerehrung Red Bull District Ride

17.20 - 17.25 Uhr: Siegerehrung FMB Diamond Series - die Topserie der FMB-Tour umfasste fünf Wettkämpfe. Beim Finale in Nürnberg wird deswegen auch der Gewinner der Serie, der FMB-Worldchampion 2017, gekürt.

>>>Hier geht's zu allen weiteren Infos zum District Ride 2017<<<

wik