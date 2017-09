Das war der District Ride 2017: Alle Bilder und Videos

NÜRNBERG - Der Red Bull District Ride 2017 war ein Wettbewerb der Rekorde. Die besten Slopestyler der Welt gaben vor mehr als Zehntausend Zuschauern alles. Dabei waren auch Tricks, die bisher noch nie bei einem Wettbewerb gezeigt wurden. Den Sieg schnappte sich Nicholi Rogatkin. Die schönsten Impressionen des Wochenendes.

Die Highlights vom Samstag

+++Um kurz nach 17 Uhr war die Entscheidung gefallen. Nicholi Rogatkin, halb Russe, halb Amerikaner, gewinnt den District Ride 2017. Auf Platz zwei landet der Schwede Emil Johansson, auf Rang drei reiht sich der Pole Szymon Godziek ein.+++

+++Zuvor hatte sich auch ein deutscher Vertreter Hoffnung auf einen Platz unter den ersten drei machen dürfen. Erik Fedko qualifizierte sich für das Finale und katapultierte sich am Ende sogar bis auf Rang vier vor.+++

+++Schon der Freitag hatte es in sich gehabt. Am Samstag wollten die Akteure noch einmal einen draufsetzen. Bis ca. 15 Uhr mussten sich die über Zehntausend Zuschauer gedulden, dann startete das Finale.+++

Die Highlights vom Freitag

+++Zwei Weltsensationen gab es am Abend beim Best Trick Contest zu sehen. Der Amerikaner Nicholi Rogatkin zeigte einen 1440° - das sind vier Umdrehungen hintereinander. Der Pole Szymon Godziek zeigte zum ersten Mal bei einem Wettbewerb einen Backflip Superman One-Handed Seatgrab.+++

Bilderstrecke zum Thema District Ride 2017: Bilder vom Qualifying und Best Trick Contest Am Freitag gab es gleich zwei Sensationen beim District Ride 2017 in Nürnberg: Ab Mittag fiel kein Tropfen mehr vom Himmel und der Wettbewerb konnte mit zumindest einem Qualilauf starten. Die zweite Sensation: Der Amerikaner Nicoli Rogatkin gewann den Best Trick Contest mit einem Trick, dem man so bisher noch nicht live erleben konnte: Einem 1440° - das sind vier Umdrehungen auf einmal.



+++Statt zwei Qualifikationsläufen fand nur einer statt. Dafür konnten die Fahrer länger trainieren.+++

+++Die ganze Nacht regnete es durch und mit großer Anspannung richteten die Fahrer den Blick ein ums andere Mal gen Himmel. Der Wettergott zeigte sich gnädig, am Freitag blieb es tagsüber trocken, so dass der Wettbewerb durchgeführt werden konnte.+++

Die Highlights vom Donnerstag

+++"Chillen" im Palm Beach? Auch wenn das so nicht geplant war, fanden die Athleten aufgrund des schlechten Wetters eine gute Alternative zu ihrem eigentlichen Vorhaben. Im Palm Beach in Stein trotzten die Slopestyle-Akteure dem Regen.+++





+++Nach nur einer Stunde am Vormittag war das Training beendet. Denn dann regnete es wie aus Kübeln. Die Streckenbauer deckten die Hindernisse großflächig mit Planen ab.+++

