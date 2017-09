District Ride: Die zehn Fahrer für das Finale stehen fest

Auch der deutsche Fahrer Erik Fedko ist dabei - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Am großen Finaltag beim District Ride war zunächst noch einmal Training angesagt. Auch den zweiten Qualifikationslauf konnten die Fahrer absolvieren. Nur die zehn besten Fahrer qualifizierten sich für die Finalläufe am Nachmittag - deshalb gaben die Slopestyler alles. Mit uns sind Sie live dabei!

Am Freitag gab es gleich zwei Sensationen beim District Ride 2017 in Nürnberg: Ab Mittag fiel kein Tropfen mehr vom Himmel und der Wettbewerb konnte mit zumindest einem Qualilauf starten. Die zweite Sensation: Der Amerikaner Nicoli Rogatkin gewann den Best Trick Contest mit einem Trick, dem man so bisher noch nicht live erleben konnte: Einem 1440° - das sind vier Umdrehungen auf einmal.