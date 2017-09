District Ride: Die zehn Fahrer fürs Finale stehen fest

Auch der deutsche Fahrer Erik Fedko ist dabei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zum fünften Mal hat sich die Nürnberger Altstadt in einen Slopestyle-Parcours verwandelt - und mit uns sind Sie live dabei bei den Finalläufen. Auch der deutsche Fahrer Erik Fedko fährt am Samstag um den Sieg mit.

Am Freitag gab es gleich zwei Sensationen beim District Ride 2017 in Nürnberg: Ab Mittag fiel kein Tropfen mehr vom Himmel und der Wettbewerb konnte mit zumindest einem Qualilauf starten. Die zweite Sensation: Der Amerikaner Nicoli Rogatkin gewann den Best Trick Contest mit einem Trick, dem man so bisher noch nicht live erleben konnte: Einem 1440° - das sind vier Umdrehungen auf einmal.