Jetzt geht's los: Der District Ride 2017 im Live-Ticker

Seit: 2005

Termin: 1./2. September 2017

Ort: Nürnberg, Burgberg.

Kurzbeschreibung: Der District Ride ist einer der weltweit wichtigsten Wettbewerbe für Freeride-Mountainbiker. Der anspruchsvolle Stadtparcours führt von der Kaiserburg bis zum Hauptmarkt. Am 1. und 2. September 2017 findet die Veranstaltung in Nürnberg zum fünften Mal statt.



Gewinner 2014:



Platz 1: Brandon Semenuk

Platz 2: Brett Rheeder

Platz 3: Thomas Genon





Veranstalter: Red Bull

Besucher: 2014: 84.000

Eintritt: frei

Themenarchiv Red Bull District Ride