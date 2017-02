Eis und Sand: Michael Martin zeigt Wüsten-Bilder

Der Tagestipp für Mittwoch - vor 2 Stunden

FÜRTH - In der Comödie wird am Mittwoch etwas weniger oft gelacht als sonst üblich. "Schuld" daran ist Michael Martin. Der Fotograf zeigt an diesem Abend seine Aufnahmen, die er bei seinen vielen Reisen durch die Wüsten dieser Erde gemacht hat. Ab 19.30 Uhr dürfen Martins Werke bestaunt werden.

nb