Electro Deluxe: Sieben Monsieurs in der Kulturfabrik

Unser Tagestipp für Mittwoch - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Bislang sind alle Alben der Gruppe zu echten Verkaufshits mutiert. Nicht nur in ihrer Heimat Frankreich. Auch Deutschland ist inzwischen infiziert vom mitreißenden Cocktail aus schmutzigem Funk & Soul, der sofort in Ohr und Beine geht. Mit ihrer Musik passen Electro Deluxe perfekt auf die Rother Bluestage. Die sieben Monsieurs gastieren am Mittwoch, 21. März, in der Kulturfabrik. Ab 20 Uhr zünden sie dort ein hell leuchtendes musikalisches Feuerwerk.

nb