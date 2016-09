Eventreihe "UFO" in der Rakete mit Dense & Pika

Tagestipp für Freitag - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Ein UFO in der Rakete? Ja, richtig gelesen. Am Freitag, 2. September, startet in Nürnbergs Techno Club Nummer Eins eine neue monatliche Eventreihe. Gleich zum Auftakt kommt mit dem britischen Duo Dense & Pika hochkarätiger Besuch vorbei. Die zwei Jungs releasen ihre Songs auf Labels wie Hotflush und Drumcode. Los geht's um 23 Uhr.

nb