Ex-Scorpion in Nürnberg: Uli Jon Roth spielt im Hirsch

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Uli Jon Roth kommt am Donnerstag einer der versiertesten deutschen Gitarristen in den Hirsch. Roth war in 1970er Jahren Mitglied der Scorpions, bis er sich eigenen Projekten zuwendet. Mit der sogenannten Sky Guitar hat Roth noch ein eigenes Musikinstrument erfunden und gebaut. Seine Show in Nürnberg startet um 20 Uhr.

nb