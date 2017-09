Fabian Schöne und Quartett in der Tante Betty Bar

Der Tagestipp für Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fabian Schöne ist eigentlich ein Kind des Nordens, lebt aber seit geraumer Zeit im Süden des Landes. Für sein Quartett hat er die erlesensten Musiker des Rhein-Neckar-Kreises gewinnen können. Mit eben dieser Truppe gastiert er am Dienstag in der Tante Betty Bar in der Nürnberger Nordstadt.

nb