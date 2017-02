Faisal Kawusi mit erstem Soloprogramm im Fifty-Fifty

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Faisal Kawusi kommt mit seinem ersten Soloprogramm am Donnerstag ins Fifty-Fifty. Der junge Afghane schildert in "Glaub nicht alles, was Du denkst" seine alltäglichen Erlebnisse als Afghane in Deutschland. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

nb