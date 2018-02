Feine Sahne Fischfilet in der Fürther Stadthalle

NÜRNBERG - Die Band aus Mecklenburg-Vorpommern nimmt in ihren Texten kein Blatt vor dem Mund und engagiert sich gegen Rechtsruck. Die Jungs begeistern ihre Fans - wie der Name schon sagt - mit feinstem Punkrock. Am Donnerstag legen sie in der Fürther Stadthalle los.

