Folk, Indie, Krautrock: Locas in Love im Muz-Club

NÜRNBERG - Die Kölner Gruppe Locas in Love lässt sich nicht so leicht in eine bestimmte Stil-Schublade stecken. In ihren Produktionen finden sich Einflüsse aus Folk, Indie und Krautrock. Mit der 2007 erschienenen Platte Saurus konnten sie sich in der Branche etablieren. Die Truppe kommt am Valentinstag in den Muz-Club.

