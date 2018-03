Folk und Acoustic: "I Am Oak" gastiert im Stereo

Unser Tagestipp für Dienstag - vor 7 Stunden

NÜRNBERG - Thijs Kuijken und seine Band "I Am Oak" sind seit zehn Jahren am Netz. Nichts liegt näher, als die Musik der Holländer als eine Mischung aus Folk und Acoustic zu bezeichnen. Am Dienstag tritt die Kapelle im Stereo auf. Beginn: 20 Uhr.

nb