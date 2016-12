Funk und Jazz mit "Fazzoletti" in der Kofferfabrik

Der Tagestipp für Donnerstag - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Aus einer Tradition heraus treten am Abend vor Silvester die Bands Funky ZoNe und Fazzoletti in der Kofferfabrik auf. Funky ZoNe betreten frisch renoviert die Bühne und spielen oben angekommen ihren gewohnten Mix aus Soul und Funk. Im Anschluss daran knöpfen sich die Fazzolettis die Besucher vor. Los geht es am 30. Dezember um 20 Uhr.

nb