Für Fußballfans: Lesung von Cristoph Ruf in der Villa Leon

Unser Tagestipp für Mittwoch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Seit 2009 arbeitet Christoph Ruf als freier Autor und fertigt Texte für Süddeutsche Zeitung, Spiegel und andere Medien an. Außerdem gehört er der Deutschen Akademie für Fußballkultur an. Mit seinem Buch "Fieberwahn" kommt Ruf nun am Mittwoch in die Villa Leon.

nb