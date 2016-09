Geht unter die Haut: Songwriterin Elif kommt ins E-Werk

Tagestipp für Sonntag - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Die Sängerin Elif legt ein ordentliches Tempo vor, denn bereits mit 20 veröffentlicht sie ihr Debütalbum. Daraufhin spielt sie im Vorprogramm von Größen wie Tim Bendzko und Bosse. Am Sonntag kommt die in Berlin lebende Songwriterin ins Erlanger E-Werk und zeigt, wie viel Talent in ihr steckt.

nb