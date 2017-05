Geradliniger Rock mit den Black Star Riders

Der Tagestipp für Mittwoch - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Die Black Star Riders gründen sich 2012. Einige der Mitglieder gehören auch der legendären Rock-Formation Thin Lizzy an. Geradlinige, melodiöse Rock-Songs sind das, was die Black Star Riders vom Stapel lassen. Am Mittwoch, 31. Mai, tritt die Kapelle im Nürnberger Hirsch vors Publikum. Los geht's dort um 20 Uhr.

nb