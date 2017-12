Gewissenhafte Housemusik: Ryan Elliott legt in der Rakete auf

Unser Tagestipp für Samstag - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - "Am Meisten zählt, was aus den Lautsprechern kommt, es muss der richtige Track im richtigen Moment sein und er muss auf die richtige Art und Weise gespielt werden", sagt Ryan Elliott und gibt sich am Samstag in der Rakete die Ehre. Bodenständige Housemusik und Bassline Techno sind sein Metier.

nb