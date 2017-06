Gogol Bordello performen im E-Werk

NÜRNBERG - Die Mitglieder der Band Gogol Bordello stammen aus verschiedenen Ländern und finden schließlich Ende der 90er Jahre in New York zueinander. In ihren Liedern verwursteln sie Punk und Dub mit traditionellen Klängen aus Osteuropa. Am Dienstag, 13. Juni, treten sie im E-Werk auf. Beginn: 20 Uhr.

nb