Gotthard im Löwensaal: Schweizer Rocker in Nürnberg

Der Tagestipp für Dienstag - vor 13 Minuten

FÜRTH - Mit der Band Gotthard betritt eine der erfolgreichsen Schweizer Bands am Dienstag die Bühne des Löwensaals. Die Burschen aus dem Tessin haben Rock in der Schweiz populär gemacht. Seit über zwanzig Jahren schüttelt die Formation schnörkellosen Rock aus dem Ärmel. Ihre Show in Nürnberg beginnt um 20 Uhr.

nb