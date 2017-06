Guter, alter Classic Rock: The Dead Daisies im Hirsch

Der Tagestipp für Dienstag - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - The Dead Daisies ist eine Formation aus dem sonnigen Kalifornien. In den Liedern der Band duftet es nach Sounds großer Acts wie Aerosmith, Foreigner und Bad Company. Ja, die US-Jungs fabrizieren guten, alten Classic Rock. Und der geht gewaltig in die Beine. Am Dienstag tritt die Kapelle im Hirsch auf.

