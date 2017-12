Heiligabend mit Shinedoe: Belly Cloud Feier im Z-Bau

NÜRNBERG - Shinedoe lebt und arbeitet in Amsterdam. Ihre familiären Wurzeln liegen in Nigeria. Seit über zwei Dekaden bereichert die Musikerin die Techno- und House-Welt mit hervorragenden, vor Qualität nur so strotzenden Produktionen. Am Sonntag tritt sie im Z-Bau auf.

nb