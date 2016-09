Indie-Folk aus Südtirol: Me + Marie im E-Werk

NÜRNBERG - Me + Marie sind ein aufstrebendes Duo aus dem weiten Feld des Indie-Folks. Eigentlich aus Graubünden erobern sie derzeit mit ihrer Musik Europa. Am Dienstag spielen sie in Erlangen.

