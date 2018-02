Jahcoustix bringt Rastas und Reggea nach Nürnberg

NÜRNBERG - Er lebte bereits in Ägypten, New York, Mexiko, Liberia, und Kenia: Jahcoustix aka Dominik Haas hat schon viel gesehen. Ihn selbst sehen können die Nürnberger am 7. Februar im Muz-Club.

nb