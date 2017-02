Juahana Iihoven: Finnischer Songwriter im Ludwigs

Der Tagestipp für Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Juhana Iihoven ist ein finnischer Songwriter. Seit 2009 betätigt er sich in der Szene. Meistens bestreitet Iihoven seine Auftritte alleine. Doch bei den Aufnahmen seiner Stücke stehen ihm öfter befreundete Musiker zur Seite. Am Dienstag singt er in der Ludwigs Bar.

nb