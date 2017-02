Kabarettist Han's Klaffl bespaßt die Comödie Fürth

Der Tagestipp für Dienstag - vor 1 Stunde

FÜRTH - Han's Klaffl ist ein ehemaliger Gymnasiallehrer, der fast 40 Jahre im pädagogischen Innendienst tätig war. Seit der Jugend bevölkert Klaffl auch zahlreiche Kabarett-Bühnen. Daneben tritt Klaffl als Herausgeber von Musikbüchern in Erscheinung. Am Dienstag präsentiert der Bayer sein aktuelles Programm in der Fürther Comödie. Die spaßige Angelegenheit beginnt um 19.30 Uhr.

nb