Kammerspiele zeigen "Und dann kam Mirna"

Der Tagestipp für Freitag - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitag wird in den Kammerspielen das Stück "Und dann kam Mirna" aufgeführt. Das Werk, in dem ein nur auf den ersten Blick geregeltes Familienverhältnis auf links gedreht wird, erhält 2016 den Friedrich-Luft-Preis. Die Vorstellung in Nürnberg beginnt um 19.30 Uhr.

nb