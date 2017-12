Karate Andi rappt im Z-Bau

Unser Tagestipp für Donnerstag - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Der niedersächsische Rap-Artist schraubt in seiner Jugend mit ein paar Freunden an Beats herum und tritt unter dem Namen Mister Burns auf. Erfolg hat er aber erst, als er nach Berlin umsiedelt und dort bei der Reihe "Rap am Mittwoch" groß auftrumpft. Inzwischen hat der König des Battle-Rap zwei Alben veröffentlicht. Am Donnerstag, 7. Dezember, besucht der Musiker den Z-Bau. Beginn seines Auftritts ist um 20 Uhr.

nb