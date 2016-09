Betzentanz und Bier: Unser Kirchweihtipp

In Poppenreuth, Dechsendorf, Eltersdorf und Schnepfenreuth wird gefeiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei zünftiger Stimmungsmusik laden dieses Wochenende die Kirchweihen in Poppenreuth, Dechsendorf, Eltersdorf und Schnepfenreuth zum Amüsieren ein. Außerdem wird dort Tradition groß geschrieben: Drei der vier Kirchweihen veranstalten einen Betzentanz.

Der Gremsdorfer Fischerverein ist Ausrichter der Kerwa und feiert gleichzeitig sein 50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass hat sich der Verein ein besonders attraktives Programm einfallen lassen. Neu war der Gremsdorfer Kerwa-Lauf am Samstag. Insgesamt 220 Läufer konnten hier ihr Können in Sachen Ausdauer und Geschwindigkeit unter Beweis stellen. Wir haben die Bilder.

Die Kirchweih in Schnepfenreuth ist eine Institution im Knoblauchsland. Am Samstag wurde der Kärwabaum aufgestellt. Am Sonntag folgten der traditionelle Umzug durch das Dorf sowie ein Schnupfwettbewerb.