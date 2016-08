Bilder-Reise durch die Kirchweihen in der Region

Weißenburg, Bad Windsheim und Bamberg lockten Kirchweih-Begeisterte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wir sind mitten in der Kirchweihsaison - Unter anderem in Bamberg, Weißenburg und Bad Windsheim herrschte Festbetrieb. Trotz hochsommerlicher Hitze trieb es die Kirchweih-Fans in die Festzelte. Eine Rundreise durch die Kirchweihen der Region in Bildern.

Bilderstrecke zum Thema Erster Tag: Bamberger Sandkerwa eröffnet mit Bieranstich Die 66. Sandkerwa in Bamberg wurde am Donnerstag von Oberbürgermeister Andreas Starke, Staatsministerin Melanie Huml und dem Bamberger Bürgerverein offiziell eröffnet. Fünf Tage lang dauert das traditionelle Fest in Bambergs historischer Innenstadt.



Bilderstrecke zum Thema Festlicher Auftakt im Sonnenschein: Die Kirchweih in Emskirchen Fünf Tage wird an der Aurach die Weihe der Sankt-Kilianskirche vor 225 Jahren gefeiert. Der Auftakt des "Festes der Begegnung und herausragenden Termins im Emskirchner Veranstaltungskalender" wurde erneut zu einem großen Spektakel mit entsprechender Zugkraft für viele Gäste aus der Region. Ihnen wird bis Dienstag ein attraktives Programm geboten.



Bilderstrecke zum Thema Der schiefe Baum von Ehrabooch: Kirchweih kurios Stolze 150 cm Überhang misst der Kerwamaier heuer und stellt damit eine Rekord-Abweichung dar. Doch das Aufstellen des Maiers war schwieriger als gedacht: Die 25 Ehrabocher Kerwasburschen brauchten erst zwei Versuche im Wald und stellten den "Senkrechten" dann auch noch schief. Doch das hielt die Kirchehrenbacher nicht davon ab, abends bei Bier und Musik ausgelassen zu feiern.



Bilderstrecke zum Thema 5000 Feiernde im Festzelt: Kirchweihendspurt in Weißenburg Die Weißenburger und ihre Gäste haben den Kirchweihendspurt so richtig genossen. Besonders beim Auftritt der “Störzelbacher” feierten die 5000 Mann im Festzelt wie die ganze Woche noch nicht.



Bilderstrecke zum Thema Schweißtreibender Kirchweihlauf in Bad Windsheim Gelungene Premier des ersten Bad Windsheimer Kirchweihlaufs. Knapp über 100 Läuferinnen und Läufer gingen verschiedenen Wettwerben auf die Strecke durch die historische Altstadt. Beim Hauptlauf hatte am Ende Sebastian Meister die Nase vorn.



