Das Herbstvolksfest lockt mit Attraktionen für Familien

Geisterbahnen, Hindernisparcours und vieles mehr warten ab Freitag - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Die letzten Gondeln werden am Riesenrad montiert und die Stände bestückt: Am Freitag beginnt das Herbstvolksfest am Dutzendteich. Bis zum 10. September bieten die Schausteller neue Fahr- und Vergnügungsbetriebe und ein buntes Programm für alle Altersklassen.

Am Freitag beginnt das Herbstvolksfest am Dutzendteich. © NEWS5 / Friedrich



Mit einem Festzug und dem offiziellen Bieranstich durch Bürgermeister Christian Vogel im Festzelt Papert werden am Freitag ab 17 Uhr die beiden Festwochen eingeläutet. Um 22.15 Uhr gibt es ein Eröffnungsfeuerwerk. Familien sollten sich Mittwoch, 30. August, vormerken: Ab 13 Uhr fahren und naschen alle beim traditionellen Familiennachmittag günstiger.

Einen Tag später, am Donnerstag, 31. August, gilt es, die fränkische Betonhüfte locker zu machen: Bei der Fiesta Latina schallt südamerikanische und karibische Musik aus allen Lautsprechern, außerdem gibt es Salsa- und Sambashows.

Besonders stimmungsvoll ist die Nacht der 1000 Lichter: Am Freitag, 1. September, werden die Buden mit Kerzen illuminiert und um 22.15 Uhr ein Musikfeuerwerk gezündet.

Am Sonntag, 3. September, kommen erneut die Jüngsten auf ihre Kosten: Beim Familienspaßtag gibt es Kaspertheater, Kinderschminken und ein Jugger-Turnier.

Es gibt wieder ein Brautkleid-Revival

Damen und Männer in Frauenkleidern zahlen bei der seit Jahren beliebten Ladies´Night am 7. September ab 18 Uhr an vielen Fahrgeschäften nur den halben Preis. Heuer gibt es auch wieder ein Brautkleid-Revival: Frauen, die in ihrem alten Brautkleid kommen, dürfen sich über ein Geschenk von Volksfestkönigin Carina freuen.

Firmen, die noch einen Auszubildenden suchen und junge Leute, die noch keine Lehrstelle haben, kommen beim Azubi-Speeddating im Riesenrad am Freitag, 8. September, von 14 -16 Uhr zusammen.

Nostalgisch wird es am Samstag, 9. September: Um 16 Uhr kurven Oldtimer über den Festplatz. Zum Festausklag am Sonntag, 10. September, leuchtet ab 22.15 Uhr der Himmel beim Abschlussfeuerwerk.

Das ganze Programm ist zu finden unter www.volksfest-nuernberg.de.

cg