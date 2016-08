Herbstvolksfest: 300.000 Besucher am ersten Wochenende

NÜRNBERG - 300.000 Besucher trotz der großen Hitze: Der Schausteller-Verband zieht eine positive Bilanz des ersten Herbstvolksfest-Wochenendes. Besonders gut schienen es die Kinder zu haben, denn sie durften lange aufbleiben.

Strahlender Sonnenschein und große Hitze prägten nicht nur den Auftakt des Volksfests am Freitag, sondern das ganze Wochenende. © Eduard Weigert



Bei so warmem Sommerwetter tummeln sich viele Menschen wohl lieber im Freibad als auf dem Festplatz am Dutzendteich. Trotzdem zeigte sich der Schausteller-Verband zufrieden mit dem ersten Wochenende des Herbstvolksfests. Viele Besucher seien erst gegen Abend gekommen und auch mit ihren Kinder bis zur späten Stunde unterwegs gewesen.

Die Wettervorhersage für die kommenden Tage lässt Schaustellsercher Lorenz Kalb zuversichtlich auf die Woche mit Seniorennachmittag, Familientag und dem Themenabend Südtirol blicken.

Auch Festwirt Joachim Papert ist zufrieden mit dem ersten Wochenende: "Ein volles Zelt, feiernde Gäste und schönstes Biergartenwetter, so darf es weitergehen. Wir sind mit dem Auftakt jedenfalls sehr zufrieden. Zum Bieranstich war das Zelt voll, und am Samstag konnte gegenüber dem Vorjahr sogar eine Steigerung verzeichnet werden. Wenn es so weitergeht… dann passt’s!"

Fünfjähriges Kind verloren

Auf der Achterbahn Wilde Maus läuft es ebenfalls rund: "Nachmittags gab es zwar Anlaufschwierigkeiten wegen der Hitze, aber ab 18 Uhr lief das Geschäft recht erfolgreich. Die Werbung greift, dazu kommt die Mundpropaganda und ich bin insgesamt sehr zufrieden", sagt Max Eberhard, der das Fahrgeschäft betreibt.

Die Volkfestwache vermeldet ein ruhiges Wochenende: Der erste Tag sei "komplett ohne Vorkommnisse" verlaufen. "Am Samstag war tagsüber lediglich ein fünfjähriges Kind verloren gegangen, das aber bald wieder aufgefunden werden konnte." Auf dem Nachhauseweg am Samstagabend kam es besonders unter Jugendlichen zu kleineren Streitigkeiten. Insgesamt sei das Fest bislang sehr friedlich und die Einsätze überschaubar. Auch der Sanitätsdienst berichtet von keinen besonderen Vorkommnissen.

