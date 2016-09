Karpfen, Kärwa und volle Krüge: Unsere Kirchweihtipps

NÜRNBERG - Die Kerwa-Saison in Franken neigt sich dem Ende zu. Zeit für ein paar echte Geheimtipps: Von traditionellen Bräuchen und neumodischen Gepflogenheiten, von Bobby-Cars bis Betzentanz, von Schäuferla bis Karpfen - unsere Kirchweih-Tipps!

Im Knoblauchsland wissen sie einfach wie man feiert: Die Kärwa in Neunhof steht am Wochenende an. © Eduard Weigert



Kirchweih in Hüttendorf vom 09. September - 12.September

Zum Auftakt gibt's im großen Festzelt am Freitag Live-Musik von Rudi und Stephan, die aus dem Erlanger Musikkneipe Klimperkasten bekannt sind. Am Samstag sorgt die Party-Band Appendix ab 19 Uhr für reichlich Stimmung und heizt dem Zelt ein. Sonntag findet die große Kärwa-Umzug statt und wird beendet mit zünftiger Blasmusik und Betzenaustanzen. Zum Kirchweih-Ausklang am Montag gibt es einen gepflegten Tanzabend mit der Band Holm&Co im Festsaal des Landgasthofs Krone.

Kirchweih in Neunhof Obendorf vom 09.September - 12.September

Gediegen wird am Freitag mit dem Bieranstich in Obendorf die Kärwa gestartet. Um 19 Uhr geht's los. Für musikalische Untermalung am Abend sorgt die Band Sayonaraz. Am Samstagnachmittag wird der Kirchweihbaum aufgestellt und im Festzelt mit den Bands Frankensound und Moonlights gebührend gefeiert. Der Festumzug startet am Sonntag um 14 Uhr und führt Besucher über das Heimatmuseum und Schloss Neunhof der Gemeinde. Am Montag ab 13 Uhr findet das Abholen des Betzen aus dem Schlosshof und der Mädchen aus dem Dorf statt, mit denen dann am Kerwabaum der Betzen ausgetanzt wird.



Kirchweih in Heßdorf vom 8.September - 12.September

Im Sportheimfestzelt erwarten Besucher am Donnerstag die fränkischen Spezialitäten schlechthin: Schlachtschüssel, Schäuferla und Karpfen. Geschmaust werden kann - für den ganz frühen Hunger - ab 9.30 Uhr. Abends um 19.30 Uhr wird beim Schafkopfrennen um Geld gezockt. Am Freitag düsen die Heßdorfer Burschen um 18 Uhr um die Bobby-Car-Meisterschaft. Traditioneller geht es am Samstag zu, wenn um 15.30 Uhr der Kerwabaum aufgestellt wird. Am Sonntag zeigen die Ortsburschen nach ihrem Frühschoppen was sie am Ball drauf haben, dann spielt die SpVgg Heßdorf gegen den FSV Großenseebach ab 15 Uhr. Am Montag geht es in den Endspurt mit Frühshoppen um 10 Uhr und ab 18.00 Uhr schwingen die Besucher das Tanzbein.

