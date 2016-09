Nostalgie auf dem Volksfest: Stallone trifft die Gremlins

Fahrgeschäft-Motive auf dem Nürnberger Volksfest erinnern an alte Zeiten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wo liegen sich Rhett Butler und Scarlett O'Hara noch immer in den Armen, dinieren "Bobele" und "Mosi" miteinander? Wo hat Stefan Raab noch volles Haar? Auf dem Nürnberger Volksfest.

Zeitreise: Die kleinen Gremlins-Monster waren vor rund 30 Jahren Kult.



Gut, Sylvester Stallone ist wirklich einfach nicht kleinzukriegen. Das haben zahlreiche Rambo- und die meisten Rocky-Filme bewiesen. Und, ja, muskelbepackt sind die Arme des US-Schauspielers auch heute noch.

Aber ein Sylvester Stallone mit Seil und Eispickel? Das gibt‘s schon seit Anfang der 90er nicht mehr. 1993 hangelte sich der heute 70-Jährige im Actionfilm "Cliffhanger" quer durch die Rocky (wie passend) Mountains. Und so ist Stallone noch heute zu sehen, auf der DVD zum Film, bei Wiederholungen im TV - und auf dem Nürnberger Volksfest.

In vielen Fahrgeschäften dort kann man sich nicht nur ordentlich durchschütteln lassen - man kann auch durch die Zeit reisen. Beliebtestes Ziel: die 80er Jahre. Die finden sich auf vielen Deko-Wänden rund um Flipper, Breakdance oder anderen Fahrgeschäften wieder.

Beispiel gefällig? Über dem Kassenhäuschen des Breakdance und auf den Fahrgeräten beispielsweise thronen in sattem Grün: Gremlins. Die sind zwar auch für die heutige Jugend noch lustig anzuschauen, aber erkennen werden sie die Monster, die 1984 und 1990 die Kinoleinwände unsicher machten, nicht.

Pokémon? Fehlanzeige

Klar, ist ja auch kein Pokémon. Die (inzwischen nicht mehr ganz so) trendigen Figuren sucht man auf den bemalten Wänden der Fahrgeschäfte vergebens. Michael Wolf ist das nur recht, er will die Leute im Breakdance haben, statt dass sie davor mit ihrem Smartphone spielen.

Der Breakdance-Betreiber hat sein Fahrgeschäft vor kurzem erst für 350 000 Euro runderneuert - nach 30 Jahren. Seine Gremlins sind geblieben. "Die fand ich schon immer cool - und sie funktionieren noch", erklärt Wolf, auch stellvertretend für seine Schausteller-Kollegen. Die nostalgische Optik soll Kindheitserinnerungen wecken.

Michael Wolf gibt zu, dass eine neue Lackierung auch sehr aufwendig ist. Oft trennen sich die Schausteller aber bewusst nicht vom Bewährten. Seine Gremlins seien zeitlos.

Gilt wohl auch für Stefan Raab. Dessen Konterfei dürfte aber für so manchen Teenager auch eher schwer zu identifizieren sein - dank vollem Haar und dicker Brille. Ja, so sah der Musiker und Moderator wirklich mal aus.

Nicht so sehr verändert hat sich dagegen "Bobele" Boris Becker. Rote Haare, Bart - und auch an einem Tisch mit Roberto Blanco kann man sich den Tennis-Star vorstellen. Allerdings nicht mit dem inzwischen verstorbenen Rudolph "Mosi" Mooshammer in ihrer Mitte...

