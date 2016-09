Würste, Schlümpfe, Dosenbier: Die Kirchweih-Bilder

Unter anderem Vach, Kraftshof und Gunzenhausen feierten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jaja: Das Wetter am Wochenende war mies. Aber deswegen die Kirchweih ausfallen lassen? Im feierwütigen Franken ist das gar keine Option. Folglich ging's trotz Regen ordentlich zu auf den Straßen und Plätzen der Region. Unsere Bilder vom Wochenende!

Bilderstrecke zum Thema

Die Wiesn in München? Drauf gepfiffen. Die Vacher wissen, was sie an ihrem Kärwa-Umzug haben. Trotz strömenden Regens kamen wieder zahlreiche Zuschauer. Ob Schlumpf, drolliger Bär oder Baywatch-Nixe - wir haben sie alle vor der Linse. Die Bilder!