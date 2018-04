Klassik mit Moderne: Pianist Kohlstedt spielt im E-Werk

Unser Tagestipp für Mittwoch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Pianist Martin Kohlstedt ist inzwischen ein gefeierter Star am Klavier. Innerhalb weniger Jahre hat er sich einen hervorragenden Ruf in der Branche erspielt. Er verbindet in seinen Arrangements Klassik mit Moderne. Am Mittwoch kommt der Musiker ein weiteres Mal nach Franken. Ab 20 Uhr steht er im E-Werk auf der Bühne.

nb