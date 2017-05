Marianne Dissard chansoniert im Z-Bau

NÜRNBERG - Geboren wird Marianne Dissard in Südfrankreich. Doch früh zieht es sie in die Vereinigten Staaten. Ihre erste Scheibe erscheint 2008. Für diese und andere Produktionen kann Dissard viel Lob einheimsen. Am Donnerstag, 1. Juni, tritt die Chanteuese im Z-Bau auf. Start: 20.30 Uhr.

nb