Melancholie und Euphorie: Christian Löffler in der Rakete

Der Tagestipp für Samstag - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Die Musik von Christian Löffler wird gespeist von Melancholie und Euphorie. Als Bindeglied zwischen den beiden Elementen fungiert eine sanfte, förmlich dahinschwebende Kickdrum. Löffler ist ein Meister in Sachen Romantic Techno. Er gastiert am Samstag, 11. Februar, in der Rakete. Die Reise beginnt um 23 Uhr.

nb