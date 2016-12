"Mister Fastnacht" Bernd Händel liest im Gutmann

NÜRNBERG - Bernd Händel hat einen großen Schalk im Nacken. So ist er Sitzungspräsident der "Fastnacht in Franken". Außerdem tritt er als Parodist, Moderator und Kabarettist in Erscheinung. Am Dienstag liest Händel Geschichten aus seinem neuen Buch.

