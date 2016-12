Mit Yannick Dixken im E-Werk ins neue Jahr

Der Tagestipp für Samstag - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Das E-Werk schmeißt eine extra große Silvester-Sause im ganzen Haus auf allen Floors. Damit avanciert die Fete am 31. Dezember zur wohl buntesten Party in ganz Erlangen. So gibt es neben Party-Hits, einer Burlesque-Show auch Electro: Yannick Dixken legt auf einem Floor Hand an die Teller. Beginn: 21 Uhr.

nb